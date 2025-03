Od 1. apríla 2025 bude minimálna výška príspevku v sume 3,63 eura.

Od apríla sa zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, od ktorých sa odvíjajú ďalšie sumy, ako napríklad finančný príspevok na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky. Tá sa zvýši zo súčasných 6,23 eura na 6,60 eura, informuje o tom TASR.

Sumy stravného sa menia na základe oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z konca minulého týždňa. Zároveň sa okrem minimálnej hodnoty stravovacej poukážky zvyšuje aj suma stravného pri pracovných cestách v časovom pásme od piatich do 12 hodín na 8,80 eura, od 12 do 18 hodín na 13,10 eura a nad 18 hodín to bude od apríla 18,40 eura.

Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, takže zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej nominálnej hodnote.

