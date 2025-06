Polícia zadržala osem osôb, z toho štyria boli štátni úradníci ministerstva obrany.

Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave potvrdila stredajšie úkony na účely zabezpečenia dôkazov v rámci vyšetrovania podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov určených na vojenskú pomoc Ukrajine s odhadovanou škodou 7,4 milióna eur. Prokuratúra zadržala osem osôb, z toho štyria boli štátni úradníci ministerstva obrany. TASR o tom informovali z Európskej prokuratúry.

„Podozriví údajne mali úmyselne porušiť svoje povinnosti, ako aj rozpočtové pravidlá verejnej správy tým, že mali neoprávnene zadať objednávky na nákup munície od dvoch súkromných spoločností. EPPO má podozrenie, že postup verejného obstarávania mohol byť zmanipulovaný a že munícia mohla byť predražená,“ ozrejmila prokuratúra.



V apríli 2025 EPPO začalo vyšetrovanie vysoko postavených úradníkov ministerstva obrany, pre podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov určených na vojenskú pomoc Ukrajine. V období od februára 2022 do marca 2022 mali úradníci rezortu predložiť žiadosti o preplatenie výdavkov do Európskeho mierového nástroja (EPF), a to za darovanie munície Ukrajine.



Vyšetrovanie prebieha v spolupráci so slovenským Úradom boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.



EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a usvedčovanie trestných činov proti finančným záujmom EÚ.

Prečítaj si aj tieto články: