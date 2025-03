Európska únia chce aj naďalej bojovať proti tabakovým výrobkom.

Brusel údajne diskutuje o zdvojnásobení minimálnej dane z cigariet, čo by pre fajčiarov znamenalo výrazný nárast cien tabakových výrobkov. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

Pre slovenských fajčiarov by zvýšenie tejto dane znamenalo rapídny nárast cien. Ak by EÚ skutočne zdvojnásobila minimálnu daň, o ktorej sa vraj v Bruseli uvažuje, cena škatuľky by na Slovensku stúpla o tri eurá.

Hrozí však, že tí, ktorí by na drahšie cigarety nemali peniaze, by mohli uprednostniť pašované napodobeniny. „Zdražovanie tabakových výrobkov otvára obrovské zadné dvierka pre pašovanie. Ak na týchto trhoch konáte príliš agresívne, aj s dobrými úmyslami, môže to mať nezamýšľané dôsledky,“ uviedol pre portál docent ekonómie na univerzite vo Verone Emanuele Bracc.





Portál Euractiv informoval, že niektoré členské štáty zvyšujú tlak na Európsku komisiu, aby nové produkty v tomto segmente uvalila vyššie dane. Francúzsko už napríklad po zakázaní jednorazových cigariet oznámilo Komisii svoj plán zakázať žuvací tabak.

„Nepotrebujeme len generáciu bez dymu; potrebujeme generáciu bez nikotínu. Mnohí ministri zdravotníctva túto myšlienku podporujú. Po farmaceutickom balíku by mala nasledovať tabaková legislatíva,“ povedala minulý týždeň pre Euractiv estónska ministerka zdravotníctva Riina Sikkutová.

