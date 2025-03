Prezident Pavel: Európa by mala byť pripravená na to, že na obranu zostane sama

Podľa českého prezidenta Európe hrozí scenár bez USA.

Summit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční v lete, bude podľa českého prezidenta Petra Pavla zlomom v zaisťovaní bezpečnosti krajín NATO do budúcnosti. Európa by podľa neho mala byť pripravená na scenár, v ktorom na svoju obranu zostane sama.

Povedal to v pondelok po mimoriadnej schôdzke najvyšších ústavných činiteľov na Pražskom hrade. Za dôležité označil, aby v základných bezpečnostných otázkach našla zhodu česká vláda aj opozícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Spoločným postojom najvyšších ústavných činiteľov ČR podľa jeho slov je, že by chceli naďalej udržiavať tesné spojenectvo so Spojenými štátmi. „Na druhej strane by sme ale mali byť pripravení aj na scenár, keď v tom zostaneme sami ako Európa, prípadne ako časť Európy. V tom prípade sme pripravení s krajinami, ktoré uvažujú podobne alebo rovnako ako my, veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme si všetky potrené schopnosti na zaistenie našej obrany uchovali,“ povedal Pavel.