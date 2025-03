Sociálnymi sieťami sa šíri virálne video, ktoré zachytáva dvoch 17-ročných hostí v čínskej reštaurácii Haidilao, ako sa mali vymočiť do polievky priamo na stole v súkromnej miestnosti. Incident sa údajne odohral 24. februára, no podnik sa o ňom dozvedel až po štyroch dňoch, keď sa video stalo virálnym, informuje Daily Mail.

Spoločnosť priznala, že zamestnanci nedostatočne kontrolovali svojich hostí a prijíma opatrenia na nápravu. V snahe obnoviť dôveru zákazníkov reštaurácia oznámila, že odškodní viac ako 4 000 hostí, ktorí navštívia jednu z pobočiek v Šanghaji.

„Plne chápeme, že trauma spôsobená našim zákazníkom týmto incidentom nemôže byť žiadnym spôsobom plne kompenzovaná. Sme ochotní urobiť všetko pre to, aby sme prevzali zodpovednosť,“ uviedlo vedenie spoločnosti vo vyhlásení.

Prípad bol nahlásený polícii v meste Jianyang, kde má Haidilao hlavné sídlo, ako aj na ďalších miestach. Dvaja mladíci boli zadržaní a čelia obvineniam z narušenia verejného poriadku.

