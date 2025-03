Toto bude možno posledné leto, ktoré prežijeme v mieri, varoval nemecký vojnový historik Sönke Neitzel.

Bezpečnostní experti a politici upozorňujú na to, že Rusko by mohlo rozšíriť svoje vojenské operácie aj mimo územia Ukrajiny. Najväčšie nebezpečenstvo vidia v situácii, ak by Kyjev vo vojne kapituloval. Bývalý vysoký predstaviteľ NATO Richard Shirreff a nemecká analytička Sabine Adlerová dokonca predpokladajú, že podobný scenár by sa mohol odohrať už tento rok na jeseň, pričom riziko sa neustále stupňuje.

Adlerová v rozhovore pre televíznu stanicu ARD upozornila na pripravované vojenské cvičenie Západ, ktoré organizujú spoločne Rusko a Bielorusko. Pripomenula, že takéto rozsiahle manévre sa konali aj pred inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Vtedy sa ruské jednotky po ich skončení nevrátili na základne, ale zostali rozmiestnené pri hraniciach. „Pred začiatkom útoku na Ukrajinu sa v pohraničnej oblasti nachádzalo až 130 000 ruských vojakov,“ uviedla.

Svoje znepokojenie vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý odhaduje, že v Bielorusku by sa mohlo sústrediť až 150 000 ruských vojakov. Podľa jeho slov existuje viacero možností, ako môžu byť tieto jednotky použité. Môžu sa opäť zapojiť do bojov na Ukrajine alebo sa presunúť smerom k Poľsku a pobaltským krajinám, čím by ohrozili aj členské štáty NATO. Na tieto riziká upozornil aj portál Politico.

Nemecký vojenský historik Sönke Neitzel varoval, že vývoj situácie v Bielorusku znepokojuje najmä pobaltské štáty. Odborníci z Litvy sa obávajú, že ak Moskva podnikne ďalšie kroky, súčasná relatívna stabilita v Európe sa môže rýchlo skončiť. „Je možné, že toto leto bude posledné, ktoré zažijeme v mieri,“ povedal Neitzel v rozhovore pre nemecký portál Focus.

Najbližšie dni môžu priniesť jasnejší obraz o tom, akým smerom sa situácia vyvinie. Vo štvrtok sa bieloruský prezident Alexandr Lukašenko stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ich rokovania môžu naznačiť, či ide len o bežné vojenské cvičenie, alebo o širší strategický plán, ktorý by mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre celý región.