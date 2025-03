Dodržiavanie zásad právneho štátu sa hodnotí v šiestich tematických oblastiach.

Šiesta výročná správa o právnom štáte Liberties hodnotí, ako dobre vlády dodržiavali zásady právneho štátu, a to dokumentovaním ich úsilia v šiestich tematických oblastiach a hodnotením implementácie odporúčaní Európskej komisie z predchádzajúceho roka. Slovensko sa v tohtoročnej správe ocitlo medzi piatimi krajinami, ktoré výrazne prispievajú k rozkladu demokracie v Európe.

Šesť tematických oblastí

Spravodlivosť: V niekoľkých krajinách politická manipulácia bránila nezávislosti súdnictva a justičné systémy v celom bloku nedostatočne fungujú v dôsledku nedostatku zdrojov.



Boj proti korupcii: Dôvera vo vládu je narušená nízkym počtom trestných činov v prípadoch korupcie na vysokej úrovni, medzerami v ochrane oznamovateľov korupcie a neadekvátnym presadzovaním pravidiel lobovania.



Sloboda médií: Táto oblasť vykazovala najväčšiu regresiu. Verejnoprávne médiá boli vystavené neustálym zásahom do ich nezávislosti a výkonu, pričom transparentnosť vlastníctva médií a pluralita trhu sú stále nízke.



Kontrola a rovnováha: Zneužívanie zrýchlenej legislatívy pokračovalo takmer vo všetkých krajinách, národné inštitúcie pre ľudské práva chradnú v dôsledku politického zasahovania a nedostatočného financovania a narušená je taktiež volebná integrita.



Občiansky priestor: Vlády využili očierňujúce kampane a verbálne útoky na delegitimizáciu práce mimovládnych organizácií a ospravedlnenie obmedzení financovania.



Ľudské práva: Nárast pravicového nepriateľstva voči migrantom sa prejavil naprieč politickým spektrom a vyústil do prísnejších migračných politík, ktoré ohrozujú práva migrantov a žiadateľov o azyl.

Krajiny sú rozdelené do piatich skupín

Autori tejto správy rozdelili krajiny do piatich skupín na základe smeru, ktorým sa uberajú. V prvej skupine sa nachádzajú štáty ako Estónsko a Česká republika, ktoré sa cielene snažili o zlepšenie právneho štátu.

V druhej skupine sa nachádzajú krajiny so všeobecne silnou praxou v oblasti právneho štátu, ako je Írsko a Holandsko, ktoré vo veľkej miere presadzujú zásady právneho štátu, ale majú rizikové oblasti. Potom tu boli strední interpreti ako Španielsko a slabšie demokracie ako Grécko a Malta.

V tretej skupine sa zoskupili krajiny, ktoré sa tradične považujú za demokratické vzory, ale ktorých nedávny pokles výkonnosti je znepokojujúci. Patria sem Belgicko, Nemecko, Švédsko a Francúzsko.

Taliansko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko sa spojili vzhľadom na ich zámerné a systémové úsilie o oslabenie právneho štátu vo všetkých oblastiach.

A napokon, Maďarsko patrí do kategórie, kde demokratické štandardy degradovali do takej miery, že by dnes nezískalo prístup do EÚ. Vláda pokračuje v implementácii zákonov napadnutých Európskou komisiou a zapája sa do viacerých kampaní proti ľudskoprávnym organizáciám.