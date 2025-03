Stojí za ním bývalý kandidát Kotlebovcov, ktorý sa pokúsil skryť pod falošné meno.

Na Telegrame vznikol kanál „Liberáli v Tvojom meste“, ktorý zverejňuje mená a fotografie ľudí len preto, že sa občiansky angažujú alebo podporili liberálne hodnoty. Nie sú to politici ani verejne činné osoby, no stali sa terčom nenávistných útokov. Kanál sa tvári ako apolitický, no v skutočnosti vytvára zoznam „nepriateľov“, ktorých označuje za „vlastizradcov a dezolátov“, odhalil Dávid Púchovský, zakladateľ stránky Hoaxy a podvody.

Tím Hoaxy a podvody odhalil, že za kanálom stojí Michal Medveď, bývalý kandidát Kotlebovcov zo strany ĽSNS.

Používal falošný profil „Michael Wallace“, no sám sa prezradil, keď začal kanál propagovať na Facebooku. Dôkazy ako fotky, oblečenie aj jeho aktivita na sociálnych sieťach jasne ukazujú na neho.

Po medializácii prípadu Medveď zmenil meno svojho falošného účtu a vymazal fotografie. Kanál však naďalej rastie a masovo ho zdieľajú extrémistické skupiny.