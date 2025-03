Po kritike Romany Tabakovej v divadle SND sa odohral ďalší konflikt medzi politikou a umením.

V humenskom klube History Art & Music Club sa v uplynulých dňoch odohral koncert kapely Pigs on the Wing, ktorá sa špecializuje na hudbu legendárnej skupiny Pink Floyd. Koncert sa nečakane stal predmetom politickej diskusie. Hlavnú rolu v nej zohrala poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD), informuje portál Regióny.sk.

Kapelu obvinila zo šírenia progresívnej propagandy. „Umenie má spájať, nie polarizovať ľudí,“ napísala na sociálnej sieti. Kritizovala aj úroveň hudobnej produkcie. Podľa jej slov bola kapela nepripravená, chýbala jej interakcia s publikom a spevácke výkony boli podpriemerné. Prekvapilo ju tiež použitie playbacku na niektoré vokály, ktoré podľa nej pôsobili neautenticky.

„Najväčším a skutočne nemilým prekvapením počas koncertu bola videoprojekcia,“ napísala. Kapela totiž k skladbám od Pink Floyd, ktoré boli o peniazoch, sile a moci, použila fotografie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Tibora Gašpara, Vladimira Putina, DonaldaTrumpa a ďalších.

Kapela na kritiku reagovala na sociálnej sieti. „Ako zástupcovia umeleckej obce, hoc neprofesionálnej, máme za to, že umelci sú tu na to, aby satirovali a kritizovali stav našej spoločnosti. To ostatne umelci robia, odkedy tu umenie existuje.“

