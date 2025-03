Mladí chcú o platoch hovoriť otvorene.

Generácia Z sa chce rozprávať o platoch, no zároveň sa za svoje mzdy najviac hanbí. Podľa prieskumu Platy.sk takmer polovica mladých pracovníkov vníma debaty o peniazoch ako príjemné, no ak sa im vyhýbajú, najčastejšie je to preto, že zarábajú málo a cítia sa nepríjemne. Zatiaľ čo iné vekové skupiny si súkromie ohľadom zárobkov chránia skôr z osobných dôvodov, pre mladých je to najmä otázka sebavedomia.

Otvorená debata o platoch je stále tabu pre väčšinu zamestnancov. Viac ako polovica pracujúcich na Slovensku o svojom plate s nikým nehovorí. Najuzavretejší sú ľudia s vysokými príjmami, ktorí nechcú vzbudiť závisť. Naopak, ľudia s nízkymi zárobkami si častejšie želajú, aby bola diskusia o mzdách bežnou súčasťou rozhovorov.

Zdroj: Platy.sk