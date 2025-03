Choroba, ktorá nebola na Slovensku vyše 50 rokov. Toto sú príznaky slintačky a krívačky

Ohniská vírusu sú oficiálne potvrdené.

Na Slovensku sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky v troch chovoch v okresoch Komárno a Dunajská Streda.

Slintačka a krívačka sú vysoko infekčné vírusové ochorenia, ktoré postihujú dobytok. Ide najmä o párnokopytníky: prasce, ovce, kozy. U mladých zvierat je úmrtnosť 50 %. U dospelých spôsobuje dramatický pokles produkcie. Inkubačná doba tohto vírusu je 2 - 8 dní, informuje ÚVZ SR.

Príznaky:

horúčka,

strata chute,

prerušenie produkcie mlieka,

pľuzgiere.

Od piatka rána v tejto súvislosti Česko obnovilo mimoriadne kontroly na hraniciach so SR. Zároveň platí zákaz dovozu hospodárskych zvierat do Česka. Vo štvrtok to na sociálnej sieti X oznámil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný, informovala spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prečítaj si aj tieto články: