AKTUÁLNE: Na Slovensku potvrdili slintačku a krívačku. Ohnisko je na juhu Slovenska

Dostala sa k nám z Maďarska

Na Slovensku sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky v troch chovoch v okresoch Komárno a Dunajská Streda. Informoval o tom pred piatkovým rokovaním vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

„Na južnom Slovensku boli potvrdené v troch chovoch slintačka a krívačka, čo je veľmi závažný a veľmi veľký problém. Chcem zároveň informovať o tom, že hneď po zasadnutí vlády zasadá Národná komisia pre nákazy,“ uviedol agrominister.



Najpodstatnejšie bude podľa neho to, aby národná komisia zasadla a spolu s veterinárnou a potravinovou správou prijali kroky, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu tohto zákerného vírusu. „Verím, že spoločne sa nám to podarí zastaviť a zvládnuť. Je to niečo, čo tu máme po 50 rokoch,“ podčiarkol.



Zdôraznil, že pokiaľ je v danom chove uvedené vírusové ochorenie, musí byť utratený celý chov. „Spoločnou úlohou nás všetkých bude spraviť všetko pre to, aby sme zamedzili šíreniu vírusu a potom, samozrejme, budeme riešiť aj kompenzácie pre postihnuté poľnohospodárske subjekty,“ dodal Takáč.