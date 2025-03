Výstavbu komplikujú čierne skládky, ktoré sa objavili priamo v trase budúcej cesty.

Výstavba dôležitého úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou pokračuje do ďalšej etapy. V najbližších dňoch by mali začať práce na preložke hlavnej cesty, čo so sebou prinesie aj dopravné obmedzenia, informuje o tom STVR.

Na približne trojkilometrovom úseku sa doteraz vykonávali prípravné práce, ako pyrotechnický a archeologický prieskum, či úprava podložia pod budúcou cestou. Samotná výstavba by mala odštartovať čoskoro.

„Budeme musieť spraviť päť nových mostov, okrem iného aj most cez železničnú trať a most cez rieku Hron. Práve výstavby mostov sú to, na čo bude zhotoviteľ v tomto roku pracovať asi najviac. Na to, aby sme vybudovali tú novú časť R1ky, totiž potrebujeme tú dnešnú cestu presmerovať kúsok vedľa a síce dolu do údolia,“ hovorí minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD).

Kvôli preloženiu cesty musia stavbári uzavrieť približne 500-metrový úsek medzi križovatkou Partizánskej a Cementárskej cesty a napojením cesty I/66 na rýchlostnú cestu R1. Uzávera začne platiť od 31. marca 2025 a potrvá až do dokončenia nového úseku v tejto lokalite.

„Počas úplnej uzávierky časti cesty I/66 bude doprava presmerovaná po existujúcej trase R1 až po križovatku R1 Banská Bystrica – východ. Motoristi môžu túto obchádzku využiť aj bez diaľničnej známky,“ uviedol hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.

Výstavbu R1 komplikujú čierne skládky

Počas prác na sieťach a teréne dôjde k obmedzeniam aj na aktuálne využívanom úseku rýchlostnej cesty. „Práce na existujúcej R1 budú prebiehať postupne vo všetkých jazdných pruhoch, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu,“ dodáva hovorca.

Stavebné práce na novom úseku rýchlostnej cesty sprevádzajú podobné problémy ako pri výstavbe R2. „Aj tu sme narazili na problém, ktorý sa stáva čoraz bežnejším – čierne skládky. Objavujú sa priamo na trasách budúcich ciest,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Podľa neho ide zatiaľ o menšie skládky v porovnaní s tou, ktorá bola objavená pri Kriváni. „Verím, že Národná diaľničná spoločnosť ich odstráni v krátkom čase,“ dodal.

Výstavba trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty za takmer 90 miliónov eur by mala trvať približne tri roky.