Najväčšiu dôveru jej prejavujú voliči koaličných strán.

Až 50 % respondentov vníma súčasnú vládu ako schopnú dotiahnuť svoje funkčné obdobie do konca. Koalícia strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS má podľa nich šancu dovládnuť do septembra 2027. Opačný názor má necelá tretina opýtaných (30 %), ktorí očakávajú predčasný koniec. Zvyšok opýtaných sa buď nevie rozhodnúť, alebo ich to nezaujíma.



Prieskum agentúry NMS Market Research pre reláciu Na telo ukázal, že dôvera vo vládnu stabilitu sa líši podľa preferencií voličov. Až 86 % voličov Smeru a 77 % voličov Hlasu očakáva, že koalícia vydrží celé štyri roky. Podporu jej vyjadrilo aj 70 % voličov mimoparlamentnej Republiky. Naopak, najviac skeptickí sú voliči Demokratov, až 62 % očakáva pád vlády. Za nimi nasleduje SaS (55 %) a Progresívne Slovensko (48 %).



Koalícii častejšie dôverujú muži (55 %) a ľudia vo veku nad 65 rokov (58 %). NMS Market Research realizovala prieskum v dňoch 2. až 6. apríla 2025 na vzorke 1005 respondentov. Otázka sa týkala dôvery v schopnosť vlády dovládnuť do konca volebného obdobia.

Anketa: Čo si myslíš ty? Dovládnu do roku 2027. Budú predčasné voľby. Dovládnu do roku 2027. 44 % Budú predčasné voľby. 56 %