Najväčšia koncentrácia prachu bude zajtra.

Saharského prachu, ktorý je aktuálne nad našimi hlavami, bude toľko, že začne padať na zem aj bez zrážok, informuje iMeteo.

Suché usadzovanie prachu je však podľa odborníkov normálne. Najintenzívnejšie bude prach padať v stredu.

Saharský prach sa usadí na autách, balkónoch či parapetách a vytvorí tenkú oranžovú vrstvu.

Širší kontext: Prach sa do našej oblasti dostáva vďaka tzv. výškovému prúdeniu. Silný vietor nad severnou Afrikou zdvihne drobné častice z povrchu Sahary, ktoré sú následne unášané tisíce kilometrov cez Stredozemné more až do strednej Európy.

Tento jav spôsobuje zákal oblohy a zanecháva viditeľné stopy na autách či záhradnom nábytku. Okrem estetických dôsledkov však môže zhoršiť zdravotný stav alergikov a astmatikov. Hoci sa prach zo Sahary v jarnom období vyskytuje pravidelne, tento rok má mimoriadne vysokú intenzitu.

Prečítaj si aj tieto články: