VIDEO: Pri Bratislave má vyrásť nové mesto pre desaťtisíce ľudí. Toto sú detailné plány

Projekt s názvom Park City Triblavina získal súhlasné stanovisko od Ministerstva životného prostredia SR.

V oblasti neďaleko Bratislavy, konkrétne pri obci Chorvátsky Grob, plánuje developerská spoločnosť Starland Holding postaviť rozsiahlu obytnú štvrť s názvom Park City Triblavina. Tento ambiciózny projekt počíta s vytvorením zóny, ktorá by mohla poskytnúť bývanie až pre 50-tisíc ľudí, informoval o tom portál Hospodárske noviny.

Developer získal súhlasné stanovisko od Ministerstva životného prostredia, ešte však potrebuje stavebné povolenie obce. Podľa plánov by sa stavebné práce mohli začať v rokoch 2025 až 2026, pričom prvá fáza by mala pridať približne 7-tisíc obyvateľov do územia Chorvátskeho Grobu.

Obec stanovila podmienky

Samospráva Chorvátskeho Grobu si stanovila viacero požiadaviek, ktoré musí developer splniť ešte pred samotným vydaním stavebného povolenia. Kľúčovou podmienkou je napríklad vybudovanie napojenia na diaľnicu D1 v lokalite Triblavina, ako aj realizácia opatrení na zníženie hluku a vypracovanie demografickej štúdie, ktorá zhodnotí dopady plánovaného rozvoja.

Doprava a infraštruktúra

Projekt počíta aj s rozvojom dopravného napojenia, okrem diaľnice má byť vybudovaná železničná prípojka, ktorá by prepojila Vajnory a Pezinok. Trať by mala mať dĺžku približne 13,8 kilometra. Presná trasa a umiestnenie zastávok však budú ešte upresnené podľa vývoja územia a plánovania v regióne.



Tento projekt by mohol významne ovplyvniť rozvoj bývania a dopravy v širšom okolí hlavného mesta a priniesť nové možnosti pre tisíce obyvateľov.