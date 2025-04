Chceš bývať vo svojom? Štát ponúka výhodné úvery. Poradíme ti, ako o ne krok za krokom požiadať.

Ak plánuješ kúpu alebo výstavbu vlastného bývania, môžeš využiť výhodné financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Program s názvom Bývajte vo svojom je určený pre fyzické osoby a poskytuje podporu na obstaranie bytu, rodinného domu alebo výstavbu vlastného bývania.

Žiadosti je možné podávať každoročne od 15. januára do 30. septembra. Záujemcovia majú dve možnosti ako to urobiť – buď elektronicky alebo listinne. V prípade elektronického podania vyplníš online formulár na stránke sfrb.sk, ktorý ti vygeneruje jedinečný identifikátor.

Následne je potrebné doručiť všetky potrebné listinné prílohy na mestský úrad v sídle okresu podľa miesta stavby – a to najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania online žiadosti.

Rozhodnú do 110 dní

Ak sa rozhodnete podať žiadosť listinne, všetky dokumenty vrátane žiadosti osobne doručíte na rovnaký mestský úrad. Tam pracovník žiadosť zaeviduje a do 15 pracovných dní preverí, či sú všetky náležitosti správne. V prípade chýb vás vyzvú na doplnenie – na to máte 10 pracovných dní. Následne je žiadosť postúpená fondu, ktorý rozhodne do 110 dní od jej doručenia.

Pri narodení alebo osvojení dieťaťa môžete požiadať o odpustenie 2000 eur z úveru, ak s dieťaťom žijete v spoločnej domácnosti minimálne rok. Celý článok o tom, ako môžeš získať úver s 1 % úrokom nájdeš tu.

Tieto podmienky musíš splniť

Ak chceš požiadať o podporu z programu Bývajte vo svojom, musíš byť občan Slovenska alebo cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku, mať minimálne 18 rokov a vedieť preukázať schopnosť úver splácať, napríklad pracovnou zmluvou či daňovým priznaním. Zároveň nesmieš mať nedoplatky voči štátu, ako sú dlhy na sociálnom alebo zdravotnom poistení. Podporu môžeš získať, ak máš do 35 rokov, no ak máš dieťa do 6 rokov, veková hranica sa na teba nevzťahuje.

V prípade, ak má žiadateľ o takúto pôžičku záujem, nemôže celkový čistý spoločný príjem manželov prekročiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. „Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.“ Životné minimum je v roku 2025 pre dvojicu bez detí 465,13 eur.

