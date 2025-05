Primátori viacerých miest novú právomoc vítajú, no upozorňujú na potrebu štátnej pomoci.

Mestskí a obecní policajti by už čoskoro mohli dostať nové právomoci. Po novom by mohli vodičom udeľovať pokuty nielen za zlé parkovanie, ale aj za prekročenie rýchlosti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) potvrdil, že pripravujú legislatívne zmeny, ktoré by umožnili presun niektorých kompetencií zo štátnej na mestskú políciu, informuje TA3.

Výnosy z pokút by smerovali priamo do rozpočtov samospráv, ktoré by si tak mohli zlepšiť financovanie. Nie je však zatiaľ definitívne určené, či by tieto príjmy museli byť použité výlučne na dopravnú bezpečnosť. Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že o presnom účele využitia sa ešte rokuje.

Primátori viacerých miest novú právomoc vítajú, no upozorňujú na potrebu štátnej pomoci, najmä pri zabezpečení radarov a technického vybavenia. Príklad si berú zo susedného Česka, kde mestské polície merajú rýchlosť už dlhé roky. V prípade schválenia zákona by sa stacionárne radary umiestňovali len na vybraných miestach v spolupráci s odborníkmi, aby nenarúšali verejný priestor.

Zákon o obecnej polícii je zatiaľ len v štádiu pripomienkovania a musí ho schváliť vláda aj parlament. Ak by prešiel, mestské polície by mohli dostať posilnené kompetencie už na jeseň.

