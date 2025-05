Obaja sú hospitalizovaní, no mimo ohrozenia života.

Včerajšie (3. mája) silné búrky takmer spôsobili tragédiu, blesk zasiahol dvoch turistov ukrytých pod stromom. Oboch previezli do nemocnice, no podľa dostupných informácií by ich životy nemali byť v ohrození, informoval o tom portál iMeteo.

Búrky sa prehnali širokým pásmom od Nemecka až po Ukrajinu a ukončili dlhotrvajúcu vlnu horúčav. Priniesli so sebou aj nebezpečné sprievodné javy ako krúpy s priemerom 3 cm. Najväčšou hrozbou však bola silná blesková aktivita, ktorá zaznamenala tisícky úderov bleskov. Jedným z nich bol práve ten, ktorý udrel do dvojice turistov. Tí sa pred búrkou ukryli pod stromom, čo patrí medzi najrizikovejšie miesta počas búrky.

K incidentu došlo v obci Tisá v okrese Ústí nad Labem. Starší nemecký pár sa pokúsil ukryť pred prichádzajúcou búrkou pod stromom, kde ich však nešťastne zasiahol blesk. Obaja utrpeli popáleniny.

Muž bol s vážnymi poraneniami prevezený do ústeckého traumacentra, zatiaľ čo žena, ktorá utrpela stredne ťažké zranenia, skončila v tej istej nemocnici. Ako informoval hovorca krajských záchranárov Prokop Voleník, na záchrane turistov sa podieľala aj česká horská služba.

Búrka napáchala v regióne aj ďalšie škody. Hasiči zasahovali až päťkrát, najčastejšie odstraňovali spadnuté stromy, ktoré blokovali cesty alebo poškodili autá. Na Litoměřicku napríklad strom spadol priamo na vozidlo. V Moste museli hasiči čerpať vodu zo strechy budovy, kde bol upchatý odtok.