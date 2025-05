V júni sa predstaví návrh na zákaz spotových kontraktov a existujúcich dohôd s Ruskom.

Európska únia plánuje do konca roka 2027 zaviesť opatrenia, ktoré by zakázali dovoz ruského plynu. Európska komisia už pripravuje návrh, ktorý by obmedzil nové aj existujúce dohody o dovoze ruského plynu, a ten plánuje predstaviť v júni. Už tento štvrtok by mala Komisia zverejniť aj návrh na obmedzenie dodávok plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska.

Tieto opatrenia sú navrhované tak, že obmedzenia spotových kontraktov by mali prísť do platnosti už tento rok, pričom dlhodobé zmluvy by mali byť obmedzené do konca roka 2027. Úspech časového harmonogramu závisí od toho, či EÚ dokáže zabezpečiť alternatívne zdroje LNG z krajín ako Afrika, Kanada, Katar a Spojené štáty. V tejto súvislosti prebiehajú rokovania s americkou administratívou.

Bruselská Komisia tiež skúma právne možnosti, ktoré by umožnili európskym spoločnostiam zrušiť existujúce zmluvy o dodávkach plynu z Ruska bez toho, aby čelili sankciám.