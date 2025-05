Vyjadrenie zaznelo v ukážke pripravovaného dokumentu pri príležitosti 25 rokov jeho vládnutia.

Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu naznačil, že dúfa, že použitie jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine nebude nutné. Zároveň vyjadril presvedčenie, že viac ako trojročný konflikt skončí víťazstvom pre Rusko.

V ukážke zverejnenej na platforme Telegram Putin uvádza, že Rusko má dostatok síl na to, aby dosiahlo svoje ciele v konflikte na Ukrajine. Podľa jeho slov má Moskva dostatočné kapacity na to, aby situáciu vyriešila v jej prospech. „Máme dostatok síl a prostriedkov na to, aby sme to, čo sa začalo v roku 2022, doviedli do logického konca s výsledkom, ktorý Rusko požaduje,“ povedal Putin.

Keď sa ho spýtali na ukrajinské útoky na ruskom území, Putin odpovedal, že zatiaľ „nebolo potrebné použiť (jadrové) zbrane... a dúfam, že to ani nebude potrebné“. Ukážky rozhovoru sú súčasťou pripravovaného dokumentu, ktorý vzniká pri príležitosti 25. výročia od Putinovho prvého prezidentského mandátu, informuje agentúra DPA.