VIDEO: Gašpar vystúpil na rovnakej konferencii ako Putin. Obecenstvu sa prihovoril po rusky

Tibor Gašpar bol na konferencii v Rusku.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a Richard Glück boli na oficiálnej návšteve v Rusku, kde sa zúčastnili spomienkovej konferencie vo Volgograde.

Gašpar sa obecenstvu prihovoril po rusky.

Štátna duma zverejnila na svojom oficiálnom Telegrame video, na ktorom Gašpar hovorí o tom, ako sa v Európe snažia prepisovať históriu a rozdúchať nenávisť.

Citát: „Prekrúcajú sa fakty, znevažujú sa hrdinovia. Opäť sa rozdúchava nenávisť. Toto je cesta do priepasti a my po nej nemáme právo kráčať. Pamätáme si, kto nás oslobodil. Boli to vojaci Červenej armády. Ich odvaha je dôvodom, prečo dnes žijeme, milujeme a vychovávame naše deti,“ povedal podpredseda parlamentu.

Širší kontext: Na rovnakej konferencii sa zúčastnili Vladimir Putin či Alexandr Lukašenko. Gašpar o svojej pracovnej ceste informoval veľmi stručne. Na svojom Facebooku iba spomenul, že sa na konferencii zúčastnil. „Dnes, keď sa začínajú prekrúcať dejiny a zamlčiava sa pravda o zločinoch fašistov, je o to dôležitejšie stáť na strane pravdy a chrániť historickú pamäť. My vieme, kto vojnu začal, kto spôsobil množstvo ľudského utrpenia a tiež kto nás oslobodil,“ napísal na Facebooku.

