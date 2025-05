Drucker predstavil plán na modernizáciu školstva. Niektoré školy čakajú veľké zmeny (+ prehľad)

Mnohé zo zmien by mali platiť od septembra 2026 a niektoré o rok neskôr.

Stredné priemyselné školy by sa mali vyčleniť ako osobitný druh strednej školy (SŠ), časom by mohli byť aj päťročné. Okrem iného sa má na SŠ zaviesť nová forma digitálnej praxe a vzniknúť by mali tzv. centrá excelentnosti odborného vzdelávania.

Ministerstvo plánuje v roku 2028 vytvoriť možnosť takzvaných priemyselných škôl vyššieho typu, ktoré nebudú štvorročné, ale päťročné.

Zmeny predstavil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Mnohé z nich by mali platiť od septembra 2026 a niektoré o rok neskôr.

Citát: „Piaty ročník bude prepojený s vysokou školou, aby sa nahrádzal prvý ročník bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí absolvujú tieto stredné školy vyššieho stupňa, budú môcť kontinuálne potom pokračovať, ak budú chcieť, na vysokej škole,“ ozrejmil s tým, že bakalársky program by sa dal dokončiť za dva roky.



Širší kontext: Centrá excelentnosti odborného vzdelávania majú byť podľa Druckera špičkovými školami, na ktorých sa budú testovať nové spôsoby vyučovania, pripravovať sa na nich budú učitelia a zapájať sa majú aj zamestnávatelia. V každej oblasti sektorového zamerania by malo vzniknúť minimálne jedno centrum excelentnosti, čiže napríklad v oblasti informačných a komunikačných technológií, automobilovom priemysle, pôdohospodárstve, cestovnom ruchu, robotike, rozvoji vidieka či lesníctve.



Ministerstvo školstva chce zaviesť aj systém agentúrneho duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania by mohli byť okrem praktickej sestry zapojené aj odbory ako laborant či masér. Digitálne vzdelávanie by zase malo byť povinnou súčasťou technických a informatických smerov.

