Odstávka je nevyhnutná na zlepšenie elektronických služieb.

Banka ČSOB na svojom webe oznámila, že už počas tohto víkendu (10. a 11. mája) nebude dostupný internet banking ani mobilná aplikácia. Dôvodom je plánovaná technická údržba.

„V piatok 9. mája v čase od 22.00 hod do soboty 07.00 hod a v nedeľu 11. mája v čase od 00.30 hod do 11.00 hod dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking. Služba ČSOB API (PSD2) nebude dostupná v piatok 9. mája v čase od 22.00 hod do soboty 06.15 hod a v nedeľu 11. mája v čase od 00.30 hod do 12.20 hod,“ informovala banka.

Služby tretích strán podľa smernice PSD2 budú tiež nedostupné viac než 20 hodín. Naopak, platby kartou a výbery z bankomatov by mali fungovať bez obmedzení. ČSOB uvádza, že odstávka je nevyhnutná na zlepšenie elektronických služieb a ospravedlňuje sa klientom za dočasné komplikácie.