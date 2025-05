Jozef Ráž potvrdil, že ministerstvo dopravy rokuje s Wizz Airom.

Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami by mohla opäť začať fungovať už na jeseň tohto roka. Riešenie by sa mohlo čoskoro posunúť – konkrétne po jeho plánovanej návšteve Budapešti, kde sídli nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, informujú Aktuality.sk.

Rezort dopravy aktuálne rokuje aj s Wizz Airom. „Záujem verejnosti o obnovenie tohto pravidelného spojenia vnímame dlhodobo a veríme, že si táto linka opäť nájde svojich cestujúcich,“ uviedol minister.

Cieľom ministerstva dopravy bolo spustiť pravidelné vnútroštátne lety pôvodne už koncom marca alebo začiatkom apríla 2025. Linka by mala fungovať minimálne do 30. októbra 2027, s možnosťou predĺženia do jesene 2028. Podmienkou je lietadlo s kapacitou aspoň 40 miest. Lietať by sa malo trikrát týždenne – z Košíc v pondelok, stredu a piatok ráno, a späť z Bratislavy v rovnaké dni.

