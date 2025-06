Zákaz zaviedla televízia Markíza pre vylepšenie programu.

Televízni abonenti Skylinku narazili na nepríjemné obmedzenie. Už si v archíve nemôžu pretáčať prvé tri minúty reklamného bloku. „Toto obmedzenie zaviedla spoločnosť Markíza na všetky svoje stanice. Platí od dnešného dňa,“ potvrdila pre Živé.sk zákaznícka linka Skylinku.

Na rovnaké obmedzenie sa pripravuje aj Telekom, ktorý ho zavádza už 5. júna. Zákazníkov upozorňuje, že ide o rozhodnutie Markízy, ktoré musí rešpektovať. Telekom zároveň sľubuje posilniť zákaznícku podporu a pripraviť špeciálnu podstránku s informáciami o tejto zmene. Pravdepodobne sa k nim pridá aj Digi Slovakia, ktorú Telekom vlastní.

Obmedzenie platí len na reklamy. Samotné filmy, seriály či relácie sa dajú ďalej normálne pretáčať. Markíza tvrdí, že je to ich strategické rozhodnutie a bežná prax v televíznom svete. „Vďaka ktorému sme schopní peniaze z reklamy investovať do kvalitného programu, o ktorý majú ľudia záujem,“ vysvetľuje televízia.

Zákaz pretáčania reklám platí prvé tri dni od odvysielania programu, keď sa meria sledovanosť a predáva reklama. Po tomto období by malo pretáčanie fungovať ako predtým, no závisí to od každého operátora.