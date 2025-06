Cestujúci môžu prísť o kompenzácie.

Ľudia, ktorí cestujú lietadlom, by mohli prísť o svoje nároky na odškodnenie. Rada EÚ totiž predložila návrh na predĺženie časového limitu, po ktorom vzniká nárok na kompenzáciu za meškanie letu. Z dvoch až troch hodín na štyri hodiny pri kratších letoch (do 3 500 km) a na šesť hodín pri diaľkových letoch (nad 3 500 km).

Zároveň sa znížia aj samotné sumy odškodného. Pri kratších letoch zo 400 na 300 eur a pri dlhších z 600 na 500 eur. Ďalšou zmenou je obmedzenie bezplatnej príručnej batožiny. Zdarma by boli len menšie kufre pod sedadlo.

Spotrebiteľské organizácie upozorňujú, že to zasahuje do práv cestujúcich. Podľa nich väčšina meškaní spadá práve do rozsahu dvoch až štyroch hodín, ktoré už po novom kompenzované nebudú.

Aerolinky tieto zmeny vítajú a tvrdia, že by to mohlo znížiť počet zrušených letov a zjednodušiť procesy. Návrh teraz čaká na schválenie Európskym parlamentom.

