Rusko neuspokojilo svoje ambície so štyrmi anektovanými oblasťami na Ukrajine. Expertmi sledované kroky naznačujú, že Kremeľ pripravuje ďalšiu expanziu a stanovuje si konkrétne termíny na ovládnutie nových území.

Rusi doteraz anektovali Luhanskú, Doneckú, Chersonskú a Záporožskú oblasť, no stále ich úplne neovládajú. Krym zostáva jediným územím, ktoré Rusko drží pod plnou kontrolou po násilnej anexii v roku 2014.

Ukrajinské zdroje a portál Newsweek upozorňujú, že ruské plány siahajú oveľa ďalej. Moskva chce do konca roku 2026 ovládnuť približne polovicu Ukrajiny vrátane Kyjeva, Odesy či Mykolajiva.

Ruské jednotky v nedeľu 8. júna vstúpili do Dnepropetrovskej oblasti, kde Moskva plánuje vybudovať takzvanú nárazníkovú zónu. Rusi si stanovili, že do 1. septembra získajú plnú kontrolu nad Luhanskou a Doneckou oblasťou. Zvyšok Chersonskej oblasti a vytvorenie nárazníkovej zóny v Dnepropetrovskej oblasti plánujú dokončiť do konca tohto roka.

Zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta, plukovník Pavlo Palisa, zverejnil mapu, ktorá znázorňuje ruské územné ciele. Upozornil, že ak Moskvu nikto nezastaví, tieto ciele môže dosiahnuť do približne18 mesiacov.

