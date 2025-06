Prežila len vďaka rýchlemu zásahu.

Na námestí Svobody v Znojme si okoloidúci všimol ženu, ktorá pôsobila ako silne podnapitá a nereagovala na okolie. Muž preto zavolal mestskú políciu a tým jej pravdepodobne zachránil život, informuje CNN Prima News.

Mestskí policajti po príchode vykonali orientačnú dychovú skúšku, ktorá ukázala šokujúci výsledok. Žena nafúkala viac ako šesť promile alkoholu. Ide o hodnotu, ktorú odborníci považujú za smrteľnú. Po naložení ženy do sanitky sa jej zdravotný stav prudko zhoršil a telo začalo kolabovať.

Sanitka smerovala na urgentný príjem do Brna, kde lekári okamžite zasiahli. Záchranári potvrdili, že žena bola vo vážnom stave a bez pomoci by s veľkou pravdepodobnosťou neprežila. Nie je známe, ako sa jej podarilo dosiahnuť takú extrémnu hladinu alkoholu, no podľa znojemskej polície ide o jeden z najväčších rekordov, aký u žien v Česku zaznamenali.