Odborníci však upozorňujú aj na nástrahy, ktoré so sebou takéto rozhodnutie prináša.

Slováci čoraz viac kupujú byty za hranicami krajiny. Lepšie ponuky i lepší životný štandard ich lákajú bývať do Rakúska, Maďarska či do prímorských krajín. Je za tým však aj nedostupnosť bývania na Slovensku, nízka ponuka novostavieb či neustále rastúce ceny. Upozornila na to odborníčka na reality Karin Zápalová.



Slováci pri kúpe nehnuteľnosti za hranicami volia najmä Rakúsko či Maďarsko, rastie však aj záujem o bývanie pri mori. Podľa Zápalovej ceny nehnuteľností v rakúskych pohraničných obciach sa síce už výrazne priblížili cenám Bratislavy, no Rakúsko Slovákov stále láka. Kupujúci podľa nej musia rátať aj s ďalšími nákladmi, ako sú 3,5-percentná daň z prevodu nehnuteľnosti, poplatok na katastri či poplatky za notára, právnika a makléra.



„V súčte to môže byť až 10 percent predajnej ceny nehnuteľnosti. Napriek tomu je o bývanie v Rakúsku zo strany Slovákov stále záujem. Láka ich ticho, kvalitná infraštruktúra a krátka vzdialenosť od rodiny alebo práce,“ vysvetlila realitná odborníčka.



Nižšie ceny sú podľa nej v maďarskom pohraničí. Priemerná cena za štvorcový meter bytu sa pohybuje od 1600 do 2200 eur. „V Maďarsku sú cenovo najvýhodnejšie najmä rodinné domy, ale nájdu sa aj zaujímavé byty. V Rajke určite kúpite byt výrazne lacnejšie ako v Bratislave,“ priblížila Zápalová. Upozornila však aj na viaceré nástrahy, medzi nimi napríklad jazykovú bariéru ďalej od pohraničia či horšiu dopravnú dostupnosť v lokalitách bez priameho vlakového spojenia s Bratislavou. Pre investorov môže byť nevýhodou pomalší rast cien nehnuteľností v porovnaní s Rakúskom či so Slovenskom.



Rastie aj záujem Slovákov o bývanie pri mori, najmä v Chorvátsku. „Od mája do októbra je každý rok čoraz vyšší záujem o nehnuteľnosti v prímorských dovolenkových destináciách, s prevahou Španielska, Talianska, Cypru a Dubaja,“ priblížila Zápalová. Rozhodnutie, či si v prímorskej oblasti kúpiť dom alebo apartmán, podľa nej závisí od očakávaní a takisto od rozpočtu.



Záujem o bývanie v pohraničí podľa odborníčky súvisí najmä s nedostatočnou výstavbou na Slovensku. V prvom štvrťroku 2025 sa u nás dokončilo 3119 bytov, čo je o 24 % menej ako pred rokom a zároveň najmenej od roku 2017.