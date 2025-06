Cieľom je rozšíriť podporu aj na širšie skupiny obyvateľstva, ako sú mladé rodiny či pracujúci v mestách s vysokými cenami nehnuteľností.

Európska komisia plánuje zmeniť pravidlá štátnej pomoci tak, aby členské krajiny mohli účinnejšie podporovať výstavbu a prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Nové pravidlá by mohli umožniť pomoc aj pracujúcim ľuďom a mladým rodinám v mestách, kde náklady na bývanie výrazne stúpli. Komisia v tejto súvislosti spúšťa verejné konzultácie, do ktorých sa môžu zapojiť občania, podniky i samosprávy vyplnením dotazníka do 31. júla 2025, informuje web Finsider.

Podľa aktuálnych pravidiel môžu štáty podporovať sociálne bývanie pre znevýhodnených obyvateľov bez limitu kompenzácií. EK však upozorňuje, že súčasné nastavenie nestačí na riešenie širších výziev v oblasti dostupnosti bývania. Pripravovaná revízia má zjednodušiť a aktualizovať definície a zároveň podporiť nové investície.

Komisia chce tieto zmeny pripraviť na základe spätnej väzby od verejnosti a zainteresovaných strán. Výsledky konzultácií budú slúžiť ako podklad pre pripravovaný „európsky plán pre cenovo dostupné bývanie“, ktorý by mal byť predstavený v roku 2026.

Problém s nedostupným bývaním sa podľa EK týka nielen nízkopríjmových skupín, ale aj širšej verejnosti, najmä v dôsledku rastúcich cien, nedostatku bytov a regionálnych rozdielov. EK preto zriadila pracovnú skupinu pre bývanie a vymenovala aj komisára pre túto oblasť. Zmena pravidiel štátnej pomoci má okrem iného uľahčiť financovanie projektov zameraných na energetickú efektívnosť a dostupné bývanie.