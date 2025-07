Ministerstvo odporúča na list nereagovať.

Na základe viacerých podnetov od občanov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR upozorňuje verejnosť na výskyt podvodného listu, ktorý sa v týchto dňoch doručuje do poštových schránok. List je označený ako „Platobný predpis - na úhradu poplatku za digitálnu infraštruktúru (PDI)“ a snaží sa navodiť dojem, že ide o oficiálny dokument štátneho orgánu. Nie je to pravda. Uviedol to odbor komunikácie MIRRI.



Ministerstvo investícií zdôraznilo, že MIRRI ani žiaden iný orgán verejnej správy nevydal takýto dokument. Poplatok za takzvanú digitálnu infraštruktúru nie je upravený žiadnym právnym predpisom Slovenskej republiky. Subjekt s názvom „Digitalizácia Slovenska“ nie je štátnym orgánom, ani nie je evidovaný v žiadnom oficiálnom registri verejnej správy.

Dokument nemá bezpečnostné ani identifikačné prvky

Úhrady voči štátu sa podľa MIRRI realizujú výhradne na účty Štátnej pokladnice a nie na komerčné bankové účty, ako je uvedené v predmetnom liste. Dokument neobsahuje žiadne bezpečnostné ani identifikačné prvky oficiálnej úradnej korešpondencie, ako sú elektronická pečať, platné číslo jednacie alebo konkrétny právny základ.



Webová stránka, ktorá je v liste uvedená, nie je podľa ministerstva oficiálnym portálom verejnej správy a jej obsah nemá žiadnu právnu relevanciu. List odkazuje na Štatistický úrad SR a zákon o dani z príjmov, hoci s nimi nijako nesúvisí. Uvedený dátum „aktualizácie“ má len navodiť dojem úradného dokumentu.

Slováci by si mali všímať detaily

Podľa MIRRI si treba dať pozor na použitie názvu a grafiky, ktoré napodobňujú oficiálne inštitúcie, na odkazy na neexistujúce smernice alebo zákonné ustanovenia, ďalej na neoveriteľné podpisy a vymyslené pracovné pozície. Takéto listy sa podľa MIRRI snažia pôsobiť dôveryhodne cez citácie zákonov, ktoré s dokumentom nijako nesúvisia. Tento typ listu navodzuje nátlak na rýchlu platbu s označením „predpis na úhradu“.



„V prípade, že ste takýto dokument dostali, odporúčame ho považovať za neoficiálnu výzvu a nereagovať naň. Na základe tohto listu neuhrádzajte žiadne peniaze, nenahlasujte údaje ani sa nekontaktujte so subjektom uvedeným v liste,“ odporučilo verejnosti MIRRI.

Prečítaj si aj tieto články: