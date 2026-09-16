V Opli sa zranila maloletá spolujazdkyňa, ktorú záchranári previezli do nemocnice.
Rannú premávku v okrese Košice-okolie výrazne skomplikovala vážna dopravná nehoda. Na ceste II/552 v úseku zo Slanca smerom na Bohdanovce došlo k zrážke dvoch osobných áut a nákladného ťahača s návesom.
Podľa doterajších zistení polície začal vodič na Mercedese predchádzať vozidlá pred sebou, no v tom istom momente sa do rovnakého manévru pustila aj vodička na Opeli. Po vzájomnom bočnom strete vymrštilo Mercedes mimo vozovky, zatiaľ čo Opel nekontrolovateľne narazil priamo do zadnej časti návesu nákladného auta.
Obchádzková trasa
Pri kolízii sa zranila maloletá spolujazdkyňa sediaca vo vozidle Opel, ktorú posádka záchranárov ihneď transportovala na lekárske vyšetrenie do nemocnice. Presný rozsah jej zranení bude známy až po doručení lekárskych správ.
Dotknutá cesta zostáva nateraz úplne neprejazdná a na mieste zasahujú policajné zložky. Premávku v úseku usmerňujú hliadky, pričom obchádzková trasa vedie cez obce Slančík a Ruskov. Polícia dôrazne vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti a k rešpektovaniu pokynov na mieste.