Za spáchanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas ozbrojeného konfliktu na konci 90. rokov strávi za mrežami 25 rokov.
Osobitný súd pre Kosovo (KSC) v stredu odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hashima Thaciho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 - 1999. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Spolu s Thacim sa pred súd po trojročnom procese postavili aj traja lídri Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) - bývalí predsedovia kosovského parlamentu Kadri Veseli a Jakup Krasniqi a bývalý poslanec Rexhep Selimi. Rozsudok v ich prípade doposiaľ nie je známy.
Prokuratúra žiadala maximálnu dĺžku trestu (45 rokov) pre Thaciho aj ďalších obžalovaných. Všetci obvinenia popreli. Podľa súdu sú zodpovední za prenasledovanie civilistov, vraždy, mučenie, nútené zmiznutia a nezákonné zadržiavanie počas vojny so srbskými silami v rokoch 1998 – 1999 a v období bezprostredne po nej.
Hrdinovia?
V Kosove sú však vnímaní ako vojnoví hrdinovia a Thaci obzvlášť ako kľúčová osobnosť boja za nezávislosť juhosrbskej provincie. Cez víkend sa v Prištine zišli tisíce ľudí na ich podporu a mnohí v rukách držali albánske vlajky.
UCK vznikla v novembri 1994 ako reakcia na rastúci útlak etnických Albáncov v Kosove. Z malej skupiny vznikla milícia s viac ako 20 000 ozbrojencami, ktorá aktívne bojovala zo srbským silami a jednotkami juhoslovanskej armády. Vojnu v Kosove ukončili až nálety NATO v roku 1999.
Po vojne boli v masových hroboch objavené tisíce tiel etnických Albáncov. Osobitný súd v Haagu odsúdil niekoľko bývalých srbských vojenských a policajných predstaviteľov za vojnové zločiny.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) tiež odsúdil viacerých Srbov za zločiny spáchané v Kosove.
Zločiny voči Srbom však páchali aj kosovskí Albánci, vrátane Thaciho, ktorý bol politickým lídrom UCK od marca 1999. Vďaka schopnosti vyhýbať sa srbským jednotkám si vyslúžil prezývku Had (Gjarpëri).
V najvyššej politike
Ako jedného z lídrov kosovských Albáncov bol v marci 1999 pozvaný na mierové rokovania do francúzskeho Rambouillet. Po vyhlásení nezávislosti Kosova v roku 2008 bol kľúčovou osobnosťou tamojšej politiky. Vo funkcii premiéra pôsobil šesť rokov a ako prezident štyri roky. Rezignoval v roku 2020 po svojej obžalobe a následne bol zatknutý.
Thaciho a ďalších lídrov kosovských Albáncov súdil Osobitný súd pre Kosovo (KSC). Sídli v Holandsku a súdia medzinárodní sudcovia, ale zriadený bol na základe kosovského práva výlučne na stíhanie zločinov spáchaných členmi UCK počas vojny. V rámci Kosova sa totiž nedarilo zabezpečovať dôveryhodných svedkov proti vysokopostaveným členom UCK.