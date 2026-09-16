Americké ministerstvo zahraničných vecí už o tomto kroku oficiálne informovalo Kongres.
Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. TASR o tom informuje na základe utorňajších správ agentúr EFE a AP.
Vojenská pomoc v rámci programu Foreign Military Financing (FMF) v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Americké ministerstvo zahraničia o tomto kroku v utorok už upovedomilo Kongres.
Boj proti drogám
USA o realokácií vojenskej pomoci informovali po návrate ministra zahraničných vecí Marca Rubia z pracovnej cesty v Kolumbii, Ekvádore a Peru. Vojenská pomoc má slúžiť na boj proti „narkoterorizmu“ v „sfére vplyvu“ Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti Panamského prieplavu.
Podľa agentúry AP ide o najnovší zo série krokov v reakcii na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciam spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. SR i Severné Macedónsko sú členmi Severoatlantickej aliancie (NATO), pripomína americká agentúra.
AP zároveň vysvetľuje, že presun 52 miliónov dolárov zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku neruší všetku vojenskú pomoc, ktorú USA týmto krajiny poskytujú. Presné zvyšné čiastky však nie sú bezprostredne známe.
Americký rezort diplomacie trvá na tom, že presun vojenskej pomoci je v súlade so stratégiou národnej bezpečnosti Trumpovej administratívy, ktorá okrem iného prioritizuje udržiavanie väčšej vojenskej prítomnosti USA na západnej pologuli a odvrátenie pozornosti od Blízkeho východu.