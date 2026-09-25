Namiesto náhodne vygenerovaného tipu si vybral vlastné čísla a podal dvojtip na jedno žrebovanie.
Víťaz z Nitrianskeho kraja získal v Eurojackpote viac ako 703-tisíc eur. Na výhru mu pritom stačila stávka za štyri eurá, informovala spoločnosť Tipos na webe.
Podľa spoločnosti Tipos si vybral vlastné čísla a podal dvojtipovú stávku na jedno žrebovanie. O dva dni neskôr mu priniesla 703 562 eur. V druhom výhernom poradí uspeli aj ďalší dvaja hráči z Česka a Španielska.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
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