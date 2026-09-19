Podarilo sa mu správne uhádnuť päť hlavných a jedno dodatkové číslo, čím sa zaradil k najúspešnejším výhercom celého žrebovania.
Piatok 18. septembra sa zapíše do pamäti jedného zo slovenských tipujúcich ako deň obrovskej výhry. V obľúbenej medzinárodnej číselnej lotérii Eurojackpot totiž padla výhra v druhom poradí, z ktorej značná časť putuje práve na Slovensko. Národná lotériová spoločnosť Tipos na svojom oficiálnom webe potvrdila, že úspešný hráč získal balík vo výške viac ako 703-tisíc eur.
K rozprávkovej sume chýbalo jediné číslo
Šťastlivcovi sa na tikete podarilo správne uhádnuť všetkých päť hlavných žrebovaných čísel a pridať k nim aj jedno z dvoch dodatkových. Hoci mu od hlavného jackpotu v prvom poradí ušlo len jediné dodatkové číslo, získaná suma bola napriek tomu absolútne najvyššou výhrou, aká v celom piatkovom žrebovaní v rámci Európy padla.
Zaujímavosťou je, že rovnaký úspech kombinácie a totožnú finančnú odmenu v druhom poradí zaznamenali okrem Slováka už len dvaja ďalší hráči – jeden z Českej republiky a druhý zo Španielska.