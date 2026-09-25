Fico je ochotný stiahnuť odvolanie Tarabu z postu ministra. Podmienkou má byť udržanie väčšiny v parlamente
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TASR
dnes 25. septembra 2026 o 14:05
Čas čítania 1:31

Fico je ochotný stiahnuť odvolanie Tarabu z postu ministra. Podmienkou má byť udržanie väčšiny v parlamente

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Fico je ochotný stiahnuť odvolanie Tarabu z postu ministra. Podmienkou má byť udržanie väčšiny v parlamente
Zdroj: Pavel Neubauer/TASR

Premiér Robert Fico otvorene žiada od SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu záruky, že ich vnútorné spory nepochovajú väčšinu v parlamente.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR. Je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

SNS má na výmenu právo, nesmie to však položiť vládu

„SNS ma ako koaličný partner požiadala o výmenu svojho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, na čo má podľa koaličnej dohody právo. Toto personálne rozhodnutie SNS však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády SR nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny ako základného predpokladu plnenia programového vyhlásenia vlády SR,“ odôvodnil Fico svoje rozhodnutie.

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Premiér zároveň informoval, že požiadal prezidenta SR Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodnutí o návrhu vymeniť šéfa envirorezortu. „Rovnako som ho informoval, že pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi,“ vyhlásil. Smer-SD ani premiér sa podľa neho nenechajú vydierať a nebudú niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad poslaneckých klubov.

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Fico poukázal na to, že personálnemu konfliktu venoval náležitú pozornosť. „Dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra 2026 nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením SNS, minister Tomáš Taraba podá sám demisiu,“ pripomenul. „Ak niekto nechce robiť ministra, nech sám odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny,“ dodal.

Prezident sa chce stretnúť s Ficom

Prezident SR Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia (MŽP) stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Jeho vyjadrenia zobral na vedomie. V reakcii na Fica to pre TASR uviedla Kancelária prezidenta SR.

„Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter. Pán prezident sa začiatkom budúceho týždňa chce pre túto otázku stretnúť s predsedom vlády,“ uviedol palác.

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Slovensko Politika Robert Fico Vláda Roberta Fica
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