Kým Smer a minister práce Erik Tomáš sľubujú ich zachovanie v plnej výške, šéf SNS Andrej Danko nahlas hovorí o ich okresaní a adresnejšom vyplácaní podľa veku.
Vyplatenie trinástych dôchodkov v roku 2026 je nateraz stopercentne garantované. Vládne strany ubezpečujú, že napriek potrebe ďalšej štátnej konsolidácie verejných financií seniori o svoje financie tento rok neprídu. Otáznik však visí nad tým, čo sa s touto sociálnou dávkou stane v nasledujúcich roch, keďže vládny blok posiela značne rozdielne signály. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter vyhlásil, že pripravený štátny rozpočet pokrýva všetky povinné sociálne výdavky aj na rok 2027.
Danko chce adresnosť, Tomáš dáva záruku len do volieb
Zatiaľ čo Smer presadzuje plošné zachovanie dávky, šéf národniarov Andrej Danko (SNS) podľa portálu openiazoch.sk načrtol odlišný scenár. Podľa neho by mali byť trináste dôchodky nastavené oveľa adresnejšie – odvíjať by sa mali od veku či od toho, či si dôchodca dokáže popri penzii ešte privyrobiť. Štát by tak podľa Danka mal podporiť najmä tých najohrozenejších seniorov.
Do diskusie vstúpil aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý na sneme Jednoty dôchodcov na Slovensku garantoval, že kým bude vo funkcii, v súčasnej podobe na trináste dôchodky nikto nesiahne. Zároveň však otvorene priznal, že kľúčovým medzníkom budú parlamentné voľby v roku 2027, pričom o budúcnosti výplaty rozhodne až to, aká vláda po voľbách vznikne.
Koľko dostanú seniori v roku 2026?
Pre aktuálny rok 2026 platí, že výška trinástych dôchodkov sa nemení a vypočíta sa podľa platného kľúča:
- Starobní a predčasní starobní dôchodcovia dostanú plný 13. dôchodok vo výške 667,30 eura
- Invalidní dôchodcovia (nad 70 %) obdržia sumu 548,50 eura
- Invalidní dôchodcovia (do 70 %) získajú 301,40 eura
- Poberatelia vdovských dôchodkov dostanú 363,20 eura, vdoveckých 300,10 eura a sirotských najmenej 300 eur.