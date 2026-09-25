Možno budeme musieť zostreliť ruské lietadlá, vyhlásil Pavel. Moskva rešpektuje len silu
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TASR
dnes 25. septembra 2026 o 11:50
Čas čítania 1:34

Možno budeme musieť zostreliť ruské lietadlá, vyhlásil Pavel. Moskva rešpektuje len silu

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Možno budeme musieť zostreliť ruské lietadlá, vyhlásil Pavel. Moskva rešpektuje len silu
Zdroj: TASR/AP/Heather Khalifa

V rozhovore pre americký portál Fox News Digital vyhlásil, že neustála zdržanlivosť Západu je obrovskou chybou, ktorú Kremeľ vníma len ako slabosť.

Severoatlantická aliancia (NATO) musí jednoznačne prejaviť ochotu reagovať na ruskú agresiu, inak bude na ňu Moskva naďalej vyvíjať tlak a posúvať jej limity. Pre americký portál Fox News Digital to vo štvrtok uviedol český prezident Petr Pavel, píše TASR.

„Môže nastať chvíľa, keď budeme musieť zostreliť niektoré z týchto lietadiel alebo bezpilotných prostriedkov, ktoré preverujú našu pripravenosť,“ vyhlásil Pavel pre portál na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Členovia Aliancie sa podľa Pavla pochopiteľne chcú vyhnúť eskalácii, ale riskujú tým vyslanie nesprávneho signálu. Moskva totiž podľa neho vníma zdržanlivosť ako slabosť a svojou pokračujúcou agresiou testuje spojeneckú obranu.

NATO nesmie ukázať slabosť

„Čoho sa obávam je, že z našej strany vnímajú nedostatok vôle podniknúť rozhodné kroky. V ruskom ponímaní to svedčí o slabosti. A oni rešpektujú silu,“ konštatoval český prezident.

Pavel, bývalý predseda Vojenského výboru NATO, ďalej uviedol, že vzorec nedávnej eskalácie zo strany Ruska je mu známy z jeho rokov v Aliancii. Ruské lietadlá podľa neho testovali amerických pilotov nad Sýriou a opakované narušovali turecký vzdušný priestor, až dokým Turecko v roku 2015 jedno z nich nezostrelilo.

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„Na jednej strane provokujú. Na druhej strane skúšajú, aká bude naša reakcia,“ vyhlásil Pavel. NATO podľa jeho slov už má zavedené postupy pre prípady náhodného narušenia vzdušného priestoru, je však potrebné rozlišovať medzi omylmi a zámernými narušeniami.

„Ak ide o úmysel a narušiteľ na naše opatrenia nereaguje, budeme musieť konať, pretože inak by Rusko jednoducho postupovalo ďalej,“ vystríhal český prezident.

Pavel tiež uviedol, že je skeptický ohľadom toho, či je ruský prezident Vladimir Putin skutočne ochotný rokovať o ukočení vojny na Ukrajine, pretože z ruskej strany zatiaľ nevidel žiadnu významnú snahu. Hoci Rusi verejne tvrdia, že sú pripravení rokovať, podľa Pavla by ich podmienky fakticky pripravili Ukrajinu o suverenitu.

Český prezident tvrdí, že skutočné rokovania by si vyžadovali, aby Rusko najprv súhlasilo s prímerím a následne do nich vstúpilo bez predbežných podmienok.

Diery v obrane

Vojny na Ukrajine a na Blízkom východe podľa Pavela tiež odkryli ďalšiu zraniteľnosť v rámci Aliancie - vyčerpané zásoby zbraní a obranné systémy, ktoré nestíhajú uspokojovať dopyt.

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„Vzhľadom na množstvo munície, a najmä inteligentnej munície, spotrebovanej v krátkom čase si na oboch brehoch Atlantiku všetci uvedomujeme, aký veľký nedostatok pociťujeme v oblasti zásob tohto typu vybavenia,“ uviedol.

Ponaučením pre Európu aj Spojené štáty je preto podľa českého prezidenta potreba zrýchliť výrobu zbraní a prepracovať systémy obstarávania, ktoré označil za extrémne zdĺhavé a neflexibilné.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Heather Khalifa
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