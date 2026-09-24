Nepríjemný charakter počasia dlho nevydrží.
Počasie na Slovensku bude vo štvrtok pod vplyvom chladného frontálneho systému, ktorý k nám postupuje od západu v súvislosti s tlakovou nížou nad Škandináviou. Ráno bude veľmi studené s teplotami od 9 do 4 °C, pričom v dolinách môže teplota klesnúť až na -1 °C a ojedinele sa aj v nížinách vyskytne prízemný mráz, varuje SHMÚ.
V priebehu dňa začne od západu pribúdať oblačnosť a na väčšine územia treba počítať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj s búrkami. Denné teploty dosiahnu 12 až 19 °C. Na horách od výšky 1 600 m n. m. bude snežiť, pričom najvyššie vrcholy Tatier hlásia až 8 centimetrov novej snehovej pokrývky.
V piatok menej dažďa
Chladná a mokrá vlna sa na našom území dlho nezdrží. V piatok síce spočiatku zotrva veľká oblačnosť s občasnými prehánkami či slabým dažďom, no počas dňa začnú zrážky postupne ustávať a obloha sa začne vyjasňovať. Teploty sa budú udržiavať na hranici 15 až 19 °C, na chladnejšom severe okolo 13 °C.
Cez víkend až do 25 °C
Pravý obrat v počasí príde počas víkendu. V sobotu sa po rozplynutí ranných hmiel ukáže polojasná až polooblačná obloha a teploty vystúpia na 17 až 22 °C. V nedeľu a v pondelok nás čaká doslova ukážkové slnečné počasie, ktoré narušia len ranné hmly. Teploty na celom území prudko vystrelia nahor a dosiahnu príjemných 19 až 25 °C, čo vytvorí ideálne podmienky na jesenné aktivity v prírode.