Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave.
Analytici INEKO zverejnili nový rebríček najlepších základných škôl na Slovensku, ktorý vychádza z výsledkov žiakov v Testovaní 9, školských olympiádach a ďalších ukazovateľov.
Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave, ktorá si medziročne výrazne polepšila a poskočila z piatej priečky. Druhé miesto obsadila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure.
V prvej desiatke sa opakovane umiestnili aj ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a dve školy z Košíc, na Staničnej a Krosnianskej ulici.
Najväčší medziročný posun zaznamenala Základná škola v Gemerskom Jablonci, ktorá si výrazne zlepšila hodnotenie a patrí medzi školy s najväčším progresom.
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