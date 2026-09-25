Zatiaľ čo celkové výsledky ukázali viaceré extrémy, najpálčivejšou témou zostáva dostupnosť bývania.
Analytický projekt Obce v dátach zverejnil prvý komplexný Index kvality života pre rok 2026, ktorý na základe 29 objektívnych ukazovateľov porovnal 71 slovenských okresných miest. Dáta okrem iného poskytli mimoriadne detailný pohľad na jeden z najdôležitejších aspektov každodenného života – dostupnosť bývania. Výsledky odhalili obrovské rozdiely medzi drahými metropolami a periférnymi okresmi, kde sú reality stále cenovo prijateľné.
Najdostupnejšie bývanie hlási juh a východ Slovenska
Najlepšie výsledky v rebríčku dostupnosti vlastného bývania dosiahli okresy s nižšou cenovou hladinou nehnuteľností. Medzi absolútne najlepšie hodnotené oblasti, kde si ľudia dokážu najjednoduchšie zadovážiť dom či byt, patria lokality na juhu a východe: Medzilaborce, Snina, Revúca, Poltár a Veľký Krtíš. V pomere k mzdám nepredstavuje kúpa nehnuteľnosti v týchto regiónoch pre mladé rodiny a jednotlivcov takú neprekonateľnú finančnú prekážku ako vo veľkých mestách.
Extrémne drahý západ, Košice aj turistické raje
Na úplne opačnom konci rebríčka sa ocitli ekonomicky najsilnejšie regióny a lokality, kde enormný dopyt a nedostatok voľných pozemkov vyháňajú ceny do astronomických výšin. Najhoršiu dostupnosť bývania zaznamenal západ Slovenska – v červených číslach svietia okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava a Piešťany.
Do zoznamu najmenej dostupných lokalít sa okrem metropoly východu, Košíc, dostali prekvapivo aj atraktívne turistické centrá ako Liptovský Mikuláš a Banská Štiavnica. V ich prípade ceny výrazne deformuje masívny záujem investorov o rekreačné apartmány a víkendové sídla, čo vytláča domácich obyvateľov z trhu.
Autori štúdie pripomínajú, že zverejnené dáta z Indexu kvality života 2026 majú slúžiť ako zrkadlo pre štát a samosprávy. Ukazujú totiž presnú mapu toho, v ktorých regiónoch je nevyhnutné naštartovať masívnejšiu výstavbu nájomných bytov a riešiť prehlbujúcu sa krízu s bývaním.