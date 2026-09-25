Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
Vystúpenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sprevádzal obrovský rozruch v sále aj v uliciach mesta. Ešte pred tým, ako izraelský líder pristúpil k rečníckemu pultu, desiatky delegátov z celého sveta na znak protestu opustili rokovačku. Netanjahu, ktorý sa pripravuje na októbrové parlamentné voľby v Izraeli, reagoval okamžite a nekompromisne. „Ak sú v tejto sále ešte nejakí iní morálni zbabelci, ktorí zatiaľ neodišli, prosím, urobte to hneď,“ odkázal podľa Euronews prítomným diplomatom.