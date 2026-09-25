Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
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dnes 25. septembra 2026 o 12:32
Čas čítania 4:26

Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
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Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Zdroj: Sebastian Kahnert/dpa-Bildfunk, TASR/AP

Poznáte PIN zosnulého alebo máte dispozičné právo k jeho účtu? Ani to vám nedáva automatické právo s peniazmi disponovať.

Smrť blízkeho človeka prináša okrem smútku aj praktické otázky: čo bude s účtom, hypotékou, bytom, autom, nájmom či nezaplatenými účtami? Prečítaj si najčastejšie otázky, na ktoré pre Refresher odpovedali odborníčky.

Pravidlá dedičského konania, dlhov a majetku vysvetľuje notárka JUDr. Martina Kostalíková. Postup banky pri účtoch, úveroch a platbách opisuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Ako sa začne dedičské konanie a čo treba pripraviť?

Dedičské konanie sa začína bez návrhu po tom, čo sa súd dozvie o úmrtí. Súd následne poverí notára, aby konal ako súdny komisár. Podľa notárky JUDr. Martiny Kostalíkovej pozostalí nemusia podávať osobitnú žiadosť, mali by však notárovi čo najskôr odovzdať informácie o majetku a dlhoch zosnulého. Užitočné sú zmluvy, výpisy z účtov, doklady o úveroch a hypotéke, poistky, údaje o nehnuteľnostiach, vozidlách aj pravidelných platbách.

Čo bude s účtom, PIN-om a dispozičným oprávnením?

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Náhľadový obrázok: Marijan Murat/dpa-Bildfunk/TASR, AP
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