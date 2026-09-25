Poznáte PIN zosnulého alebo máte dispozičné právo k jeho účtu? Ani to vám nedáva automatické právo s peniazmi disponovať.
Smrť blízkeho človeka prináša okrem smútku aj praktické otázky: čo bude s účtom, hypotékou, bytom, autom, nájmom či nezaplatenými účtami? Prečítaj si najčastejšie otázky, na ktoré pre Refresher odpovedali odborníčky.
Ako sa začne dedičské konanie a čo treba pripraviť?
Dedičské konanie sa začína bez návrhu po tom, čo sa súd dozvie o úmrtí. Súd následne poverí notára, aby konal ako súdny komisár. Podľa notárky JUDr. Martiny Kostalíkovej pozostalí nemusia podávať osobitnú žiadosť, mali by však notárovi čo najskôr odovzdať informácie o majetku a dlhoch zosnulého. Užitočné sú zmluvy, výpisy z účtov, doklady o úveroch a hypotéke, poistky, údaje o nehnuteľnostiach, vozidlách aj pravidelných platbách.