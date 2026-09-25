Vládnej koalícii hrozí na jeseň zásadné zemetrasenie.
Súčasná vládna koalícia čelí pred kľúčovým jesenným hlasovaním o štátnom rozpočte vážnej hrozbe straty väčšiny. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa po odvolaní z funkcie vracia do poslaneckých lavíc a podľa informácií denníka SME sa k nemu pridáva aj štátny tajomník z ministerstva investícií Radomír Šalitroš. Šalitroš už o svojom pláne opustiť ministerstvo a vrátiť sa do parlamentu informoval aj premiéra Roberta Fica.
Spolu s poslancom Petrom Slyškom, ktorý Tarabovi opakovane vyjadril verejnú politickú podporu, vytvoria trojčlennú skupinu s mimoriadne silnou vyjednávacou pozíciou. Bez ich troch hlasov by koalícia disponovala iba 75 poslancami v 150-miestnom parlamente. Ak by sa k nim pridal napríklad nezaradený poslanec Ján Ferenčák, koalícia sa ocitne v menšine.
Rebélia bývalých členov Hlasu
Šalitroš aj súčasný minister investícií Samuel Migaľ v minulosti opustili stranu Hlas po tom, čo ich predseda Matúš Šutaj Eštok označil za „vydieračov“. Koaličnú krízu vtedy Fico vyriešil tak, že Migaľa vymenoval za ministra a Šalitroša za jeho štátneho tajomníka. Šalitrošov návrat do Národnej rady uvoľní z poslaneckej stoličky náhradníčku Andreu Szabóovú z Hlasu.
Blízky vzťah s Tarabom navyše potvrdzujú aj ďalšie kroky – poslanec Peter Slyško na svojej volebnej stránke v Žilinskom kraji už úplne vynechal logo Hlasu a minister Migaľ verejne priznal, že s Tarabom vedie intenzívne politické diskusie a plánujú úzku spoluprácu.
Vojna o kreslo ministra: Danko chce Kuffu, Taraba to označil za čistú utópiu
Odvolanie Tarabu z postu ministra si vydupala SNS na čele s Andrejom Dankom, pričom premiér Fico doručil návrh prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Prezident oznámil, že sa rozhodnutiu bude venovať po návrate z USA. Vládna kríza však naráža na ďalší sporný bod – Andrej Danko trvá na tom, aby bol novým ministrom životného prostredia vymenovaný Filip Kuffa.
Prezident Pellegrini aj samotný Taraba sú však rozhodne proti. Taraba vyhlásil, že Kuffa sa ministrom určite nestane, keďže audit zonácie národných parkov pod jeho vedením odhalil závažné pochybenia, ktoré už v súčasnosti preveruje polícia.