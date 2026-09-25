Koalícii hrozí pád do menšiny: Taraba s rebelmi buduje v parlamente vlastnú skupinu, Fico môže stratiť väčšinu pred rozpočtom
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 25. septembra 2026 o 13:20
Čas čítania 1:14

Koalícii hrozí pád do menšiny: Taraba s rebelmi buduje v parlamente vlastnú skupinu, Fico môže stratiť väčšinu pred rozpočtom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Koalícii hrozí pád do menšiny: Taraba s rebelmi buduje v parlamente vlastnú skupinu, Fico môže stratiť väčšinu pred rozpočtom
Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Vládnej koalícii hrozí na jeseň zásadné zemetrasenie.

Súčasná vládna koalícia čelí pred kľúčovým jesenným hlasovaním o štátnom rozpočte vážnej hrozbe straty väčšiny. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa po odvolaní z funkcie vracia do poslaneckých lavíc a podľa informácií denníka SME sa k nemu pridáva aj štátny tajomník z ministerstva investícií Radomír Šalitroš. Šalitroš už o svojom pláne opustiť ministerstvo a vrátiť sa do parlamentu informoval aj premiéra Roberta Fica.

Spolu s poslancom Petrom Slyškom, ktorý Tarabovi opakovane vyjadril verejnú politickú podporu, vytvoria trojčlennú skupinu s mimoriadne silnou vyjednávacou pozíciou. Bez ich troch hlasov by koalícia disponovala iba 75 poslancami v 150-miestnom parlamente. Ak by sa k nim pridal napríklad nezaradený poslanec Ján Ferenčák, koalícia sa ocitne v menšine.

Rebélia bývalých členov Hlasu

Šalitroš aj súčasný minister investícií Samuel Migaľ v minulosti opustili stranu Hlas po tom, čo ich predseda Matúš Šutaj Eštok označil za „vydieračov“. Koaličnú krízu vtedy Fico vyriešil tak, že Migaľa vymenoval za ministra a Šalitroša za jeho štátneho tajomníka. Šalitrošov návrat do Národnej rady uvoľní z poslaneckej stoličky náhradníčku Andreu Szabóovú z Hlasu.

10. septembra 2026 o 15:33 Čas čítania 3:30 Od spochybňovania guľatej Zeme po SŠA: Machala ako šedá eminencia na ministerstve končí Od spochybňovania guľatej Zeme po SŠA: Machala ako šedá eminencia na ministerstve končí

Blízky vzťah s Tarabom navyše potvrdzujú aj ďalšie kroky – poslanec Peter Slyško na svojej volebnej stránke v Žilinskom kraji už úplne vynechal logo Hlasu a minister Migaľ verejne priznal, že s Tarabom vedie intenzívne politické diskusie a plánujú úzku spoluprácu.

Vojna o kreslo ministra: Danko chce Kuffu, Taraba to označil za čistú utópiu

Odvolanie Tarabu z postu ministra si vydupala SNS na čele s Andrejom Dankom, pričom premiér Fico doručil návrh prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Prezident oznámil, že sa rozhodnutiu bude venovať po návrate z USA. Vládna kríza však naráža na ďalší sporný bod – Andrej Danko trvá na tom, aby bol novým ministrom životného prostredia vymenovaný Filip Kuffa.

Prezident Pellegrini aj samotný Taraba sú však rozhodne proti. Taraba vyhlásil, že Kuffa sa ministrom určite nestane, keďže audit zonácie národných parkov pod jeho vedením odhalil závažné pochybenia, ktoré už v súčasnosti preveruje polícia.

22. septembra 2026 o 19:15 Čas čítania 2:42 Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite? Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?
21. septembra 2026 o 19:20 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
23. septembra 2026 o 16:12 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Henrich Mišovič
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Politika Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:39
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
pred 2 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
včera o 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 11:05
Kuriózna krádež auta herečky Anny Šiškovej: V ukradnutom BMW spal muž, policajtom tvrdil, že ho kúpil za 300 eur
Kuriózna krádež auta herečky Anny Šiškovej: V ukradnutom BMW spal muž, policajtom tvrdil, že ho kúpil za 300 eur
pred 2 dňami
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
včera o 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 11:10
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
Vo štvrtok dážď, v piatok už zmena: Cez víkend na Slovensku nastane brutálny obrat, teploty vystrelia na 25 °C
pred 2 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
pred 2 dňami
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
dnes o 09:39
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
Chystáš sa zapnúť radiátory? Urob túto jednu vec, inak budeš zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom
pred 3 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
21. 9. 2026 14:14
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
včera o 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
18. 9. 2026 16:16
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 3 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Slovensko Všetko
Obria spaľovňa odpadu v Bratislave dostala zelenú: Taraba potvrdil kľúčové povolenie pre Slovnaft
pred 28 minútami
Obria spaľovňa odpadu v Bratislave dostala zelenú: Taraba potvrdil kľúčové povolenie pre Slovnaft
Kontroverzný projekt na spracovanie odpadu v hlavnom meste sa posúva do ďalšej fázy.
Kuriózna krádež auta herečky Anny Šiškovej: V ukradnutom BMW spal muž, policajtom tvrdil, že ho kúpil za 300 eur
dnes o 11:05
Kuriózna krádež auta herečky Anny Šiškovej: V ukradnutom BMW spal muž, policajtom tvrdil, že ho kúpil za 300 eur
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
pred 2 hodinami
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Ľuboš Blaha našiel na hrobe svojho otca exkrementy. Chmelár hovorí o prejavoch beštiálnej nenávisti
dnes o 09:35
Ľuboš Blaha našiel na hrobe svojho otca exkrementy. Chmelár hovorí o prejavoch beštiálnej nenávisti
Bombovú hrozbu adresovali aj premiérovi Ficovi
pred 2 hodinami
Bombovú hrozbu adresovali aj premiérovi Ficovi
Fico je ochotný stiahnuť odvolanie Tarabu z postu ministra. Podmienkou má byť udržanie väčšiny v parlamente
pred hodinou
Fico je ochotný stiahnuť odvolanie Tarabu z postu ministra. Podmienkou má byť udržanie väčšiny v parlamente
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Obria spaľovňa odpadu v Bratislave dostala zelenú: Taraba potvrdil kľúčové povolenie pre Slovnaft
pred 28 minútami
Obria spaľovňa odpadu v Bratislave dostala zelenú: Taraba potvrdil kľúčové povolenie pre Slovnaft
dnes o 11:05
Kuriózna krádež auta herečky Anny Šiškovej: V ukradnutom BMW spal muž, policajtom tvrdil, že ho kúpil za 300 eur
pred 2 hodinami
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Ekonomika Všetko
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
19. 9. 2026 12:14
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
17. 9. 2026 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
17. 9. 2026 19:20
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
pred hodinou
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
pred 2 hodinami
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
dnes o 10:27
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
dnes o 08:45
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
Novodobý Fight Club ? Bojovníci si na ruky montujú elektrické tasery
včera o 18:30
Novodobý Fight Club ? Bojovníci si na ruky montujú elektrické tasery
Viac