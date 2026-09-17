Peking v stredu oficiálne uviedol do prevádzky novovybudovaný prieplav Pching-lu na juhu krajiny.
Vnútrozemské oblasti na juhozápade Číny dostali priame a bleskové spojenie s morom. Čína v stredu oficiálne spustila prevádzku na 134 kilometrov dlhom prieplave Pching-lu, ktorý budovala štyri roky a štátna televízia CCTV ho rovno označila za „projekt nášho storočia“. Nová vodná cesta prepojuje mesto Nan-ning v regióne Kuang-si s Bacboským zálivom ležiacim medzi Čínou a Vietnamom, píše tnlive.sk.
Guangxi already has a coastline—so why build an artificial canal?— China Perspective (@China_Fact) September 15, 2026
Because mountains separated its inland rivers from the nearby Beibu Gulf, forcing cargo vessels to detour more than 500 km via Guangzhou. The 134.2-km Pinglu Canal now links the Xijiang River system directly to… pic.twitter.com/igP7zbT7d9
Doteraz musel tovar smerujúci z tohto územia putovať po suši či riekach až do vzdialeného Kantonu. Novovybudovaný kanál skracuje pôvodnú trasu o viac než 560 kilometrov a náklady na lodnú prepravu stláča o 18 až 30 percent. Podľa čínskej agentúry Sinchua to obchodnému sektoru prinesie ročné úspory prevyšujúce 645 miliónov eur.
Technický unikát za miliardy
Prieplav s celkovou investíciou presahujúcou 9,3 miliardy eur stavali od augusta 2022. Zhruba 115 kilometrov plavebnej dráhy vzniklo rozširovaním a prehlbovaním už existujúcich koryt riek a kanálov, no inžinieri museli vyhĺbiť aj celkom nový 6,5-kilometrový úsek cez horský masív rozvodia a ďalšiu 10-kilometrovú trasu pri kľúčovom uzle Ma-tao.
Pinglu Canal is now open.— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 16, 2026
China’s first river-to-sea canal—134.2 km, 5,000-tonne vessel capacity—links SW China to the Beibu Gulf facing SE Asia, creating a new gateway for China-ASEAN cooperation and opening-up. pic.twitter.com/ikbEdGTnKa
Nový prieplav sa stáva najrýchlejšou a najlacnejšou tepnou pre export uhlia, rúd, obilnín, poľnohospodárskych produktov či chemikálií na trhy v juhovýchodnej Ázii. Čína tým len potvrdzuje svoju dominanciu v budovaní vodných diel – v krajine sa totiž nachádza aj vôbec najstarší a najdlhší umelý kanál planéty, takzvaný Veľký kanál s dĺžkou takmer 1 800 kilometrov.