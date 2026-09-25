Práce si vyžiadajú postupnú uzáveru D1 v smere na Žilinu aj Prešov.
Národná diaľničná spoločnosť počas víkendu postupne uzavrie úsek diaľnice D1 medzi Važcom a Mengusovcami. Dôvodom je údržba podjazdu Lučivná pod Tatrami.
Prvá uzávera začne v piatok 25. septembra o 21.00 h v smere na Žilinu a potrvá do sobotného rána. V smere na Prešov bude úsek uzavretý od soboty 16.30 h do nedeľného dopoludnia.
Vodiči pôjdu po obchádzke
Dopravu presmerujú cez Mengusovce, Tatranskú Štrbu a Štrbu. NDS počas prác opraví osvetlenie, vymení káblový žľab a skontroluje technológie podjazdu pred zimnou sezónou.
Motoristov vyzýva na zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
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