Herečka Anna Šišková má za sebou nepríjemnú epizódu, no s nečakane rýchlym a mimoriadne bizarným koncom.
Herečka Anna Šišková, ktorú môžu diváci aktuálne vidieť v seriáli Sľub, zažila šok, keď zistila, že jej zmizlo auto. O krádeži modelu BMW X1, ktoré vlastnila len niekoľko mesiacov, informovala verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí, kde prosila o pomoc. Auto jej ukradli v noci z 23. na 24. septembra a okamžite sa do jeho hľadania zapojila známa pátracia organizácia HAKA, ktorej sa podaril bleskový úspech.
Ranný budíček priamo v Kútoch
Ako pre portál Aktuality priblížil šéf organizácie HAKA Štefan Farkaš, celá pátracia akcia mala extrémne rýchly spád. Už o 6:50 ráno im zavolal člen ich skupiny z utajeného čísla s tým, že hľadané vozidlo objavil zaparkované priamo pred železničnou stanicou v Kútoch. Vyslaný pátrač z Bratislavy dorazil na miesto a nález potvrdil. Skupina HAKA okamžite informovala aj samotnú majiteľku, ktorá si po auto prišla.
Kúpil ho za 300 eur
Prípad však dostal nečakanú zápletku v momente, keď sa zistilo, že auto nie je prázdne. V ukradnutom BMW totiž tvrdo spal neznámy muž. Jeho reakcia po zadržaní políciou a prebudení prepíše rebríčky najkurióznejších výhovoriek. Muž sa strážcom zákona snažil nahovoriť, že drahé vozidlo nekradol, ale že ho jednoducho „kúpil za 300 eur“. Kurióznou „kúpou“ a pozadím krádeže sa už aktuálne zaoberá polícia.