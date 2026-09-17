Anthropic už všetky identifikované účty zablokoval.
Americká technologická spoločnosť Anthropic zverejnila správu, v ktorej detailne opisuje, ako ruské štátne zložky a hekerské skupiny zneužívali jej model umelej inteligencie Claude. AI využívali na automatizáciu kybernetických útokov proti viac ako 20 organizáciám vrátane ukrajinských ministerstiev obrany, tajných služieb, ambasád a dodávateľov vojenských technológií.
Útoky zasiahli aj štátne orgány v Ázii a na Blízkom východe prepojené na námorné aktivity. Anthropic potvrdil, že všetky identifikované škodlivé účty okamžite zablokoval, posilnil bezpečnostné systémy a zistenia odovzdal úradom. Rusi prístup k AI získavali nelegálne cez VPN a zahraničné kreditné karty, keďže služba je v Rusku oficiálne zablokovaná.
Autonómny softvér pre vražedné drony
Za hlavnou vlnou kybernetických útokov stála hekerská skupina GTG-20006, ktorú západné tajné služby prepájajú s ruskou zahraničnou rozviedkou SVR (skupina je známa aj ako Midnight Blizzard). Skupina používala Claude na písanie škodlivého kódu, generovanie phishingu, vyťahovanie dát z napadnutých sietí aj na plne autonómne operácie s minimálnym ľudským dohľadom.
Závažným odhalením je aj zneužitie nástroja Claude Code skupinou ruských vývojárov spojených s Ruskou akadémiou vied. Ti AI využili na vytvorenie softvéru pre autonómne roje FPV kamikadze dronov, pričom model trénovali na reálnych záberoch z bojov na Ukrajine a funkčnosť systému testovali priamo v okupovanej Doneckej oblasti.
Dezinformačné operácie v Afrike a Moldavsku
Umelá inteligencia slúžila Moskve aj pri vedení informačnej vojny. V Stredoafrickej republike pomáhal Claude generovať dennú prokremeľskú propagandu pre rádio Lengo Songo, ktoré financuje žoldnierska skupina Wagner (dnes Africa Corps pod kontrolou SVR). Obsah systematicky útočil na Francúzsko a miestnu opozíciu. V Moldavsku zas bývalý šéf ruskej štátnej agentúry Sputnik používal AI na úpravu spravodajstva a prieskumov tak, aby vyhovovali záujmom Kremeľa.